Diablo 4, l'anteprima del BlizzConline 202: arriva il Tagliagole

Nell'economia di una BlizzCon che non avrebbe mai potuto essere come le precedenti, il momento riservato all'attesissimo Diablo 4 doveva essere per forza uno dei più entusiasmanti. E in parte lo è stato, grazie soprattutto all'annuncio di Diablo II: Resurrected che, nel corso del 2021, andrà a riempire i tanti mesi che ancora ci tengono lontani dal nuovo capitolo dello storico franchise. Com'era prevedibile, i ragazzi di Irvine non avevano nessuna data per noi, ma in fondo sapevamo già che Diablo IV non avrebbe visto la luce prima del prossimo anno. La presentazione, più contenuta rispetto al passato come per ogni altro gioco della nota software house, si è quindi concentrata tutta sulla nuova classe che si andrà ad aggiungere alle altre tre già annunciate, e cioè il Barbaro, il Druido e l'Incantatrice: stiamo parlando del Tagliagole , o Rogue in inglese, che Blizzard ha svelato con un breve ma intenso trailer cinematico.

Il Tagliagole

Il trailer - che al posto della consueta computer grafica sfrutta l'engine del gioco vero e proprio - ci riporta subito coi piedi per terra, in un Sanctuarium sempre più oscuro e grottesco. Una donna entra in una chiesa di Akarat e si fa beffe del sacerdote. Vuole confessarsi, dice, e così facendo consegna al sant'uomo tre orecchie mozzate. La vediamo all'opera in una carrellata di flashback che la dipingono non solo come una ladra, ma anche come un'infallibile combattente. Alla fine, scopriamo che è stato proprio il sacerdote a commissionare quegli omicidi: le vittime erano presumibilmente criminali o minacce per i fedeli. In cambio, l'uomo le consegna un nome misterioso; poi, mentre la Tagliagole se ne va per la sua strada, il sacerdote ripone le orecchie in una collezione segreta molto più ampia e sanguinolenta. Giusto per ricordarci che bel posticino è Sanctuarium: i giocatori lo volevano meno colorato e cartoonesco di Diablo III? Beh, eccoci qui.

Una scena di Diablo IV.

Che poi, a questo giro, Diablo IV ci è sembrato comunque un po' più vivace rispetto all'ultima volta che lo abbiamo visto, quando era forse anche troppo grigio e opprimente. Conclusa la presentazione del Tagliagole nella cerimonia di apertura della BlizzConline, gli sviluppatori John Mueller e Luis Barriga sono tornati a parlarne più approfonditamente nel Deep Dive dedicato al gioco. Ci hanno mostrato anche la creazione del personaggio, che sarà molto più personalizzabile rispetto al passato: potremo scegliere indumenti, cicatrici e tatuaggi, oltre al colore degli occhi e dei capelli. Ispirato il Tagliagole del primissimo Diablo, questa nuova aggiunta al cast di Diablo IV rispecchia in tutto e per tutto lo stereotipo del combattente che fa strage di nemici con agilità ed eleganza. In questo senso, l'armamentario del Tagliagole è limitato a pugnali, spade, archi e balestre: a prima vista ricorda tantissimo il Cacciatore di demoni giocato in Diablo III, con le dovute differenze.

Una scena di Diablo IV.

Il Tagliagole potrà specializzarsi in tre rami: Combo Point, Shadow Realm ed Exploit Weakness. Com'è facile intuire, ciascuno di essi migliorerà una specifica capacità di combattimento. Le abilità dello Shadow Realm, per esempio, garantiscono un maggior controllo sui nemici: Blizzard ne ha mostrata una con cui il Tagliagole può trasportare temporaneamente fino a tre nemici in un altro piano di esistenza, così da ridurre il numero di avversari da abbattere. Exploit Weakness, invece, è un ramo per i giocatori più abili e veloci, perché sopra i nemici compariranno brevemente delle icone che rappresentano una piccolissima finestra in cui sarà possibile infliggere più danni: Mueller l'ha giustamente definita una specializzazione "chirurgica", dato che bisogna avere una totale consapevolezza della situazione per reagire in fretta e con la massima precisione. La specializzazione Combo Points, però, sembra ispirarsi al Ladro di World of Warcraft, dato che il Tagliagole accumula punti con gli attacchi normali che può poi scaricare per utilizzare le abilità più potenti.

Una scena di Diablo IV.

Le specializzazioni non serviranno solo a sbloccare nuove abilità, ma influenzeranno anche la progressione e i contenuti in generale. I Tagliagole che si recheranno nelle regioni di Kehjistan o Hawazar, per esempio, scopriranno missioni esclusive che i PNG appartenenti allo stesso ordine affideranno solo e soltanto a loro. Da questo punto di vista, Blizzard sembrerebbe aver curato ogni minimo dettaglio. La stessa arma raccolta nel Kehjistan, per esempio una spada, avrà l'aspetto di una sinuosa scimitarra, ma nello Scosglen del nord assumerà una forma più rozza. Lo stesso concetto vale per le armature, e servirà a costruire un mondo più coeso e sensato. Le armi, tra l'altro, saranno una parte integrante dello skillset del Tagliagole, nel senso che potremo avvelenarle o infonderle di energia mistica o elementale, un po' come facevano i mercenari in Diablo II. La possibilità di combinare le abilità del Tagliagole con le varie specializzazioni e con le diverse proprietà elementali delle armi dovrebbe garantire una varietà enorme di opzioni a chi sceglierà questa classe.

Una scena di Diablo IV.

Il Tagliagole sarà una classe estremamente mobile, in grado di spostarsi tra i gruppi di nemici ad alta velocità, affettandoli da vicino o riempiendoli di frecce a distanza. La possibilità di infondere i diversi elementi nelle armi spalanca le porte a numerose strategie: l'abilità Pioggia di frecce cambia drasticamente se avveleniamo l'arco oppure gli attribuiamo l'elemento del ghiaccio. A tal proposito, Barriga ne ha approfittato per spiegare come funziona l'effetto di congelamento. In pratica, ogni attacco accumula la proprietà di congelamento sullo stesso bersaglio, rallentandolo fino a immobilizzarlo del tutto. Se più giocatori usano la stessa proprietà, il valore si accumula più velocemente, perciò ha senso trovare una sinergia anche tra classi diverse, per esempio combinando la suddetta Pioggia di frecce di un Tagliagole che ha infuso il proprio arco con l'elemento del ghiaccio con il classico incantesimo Bufera dell'Incantatrice.