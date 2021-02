Assembla che ti Passa #286

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Il cambio di rotta di un internet cafè vietnamita, passato dal gaming al mining, è l'evidenza di come la combinazione tra le nuove GPU e l'aumento di valore di Ethereum e Bitcoin abbia riportato in alto la stessa delle criptovalute, spingendo molti a investire nuovamente in questo settore proprio nell'anno in cui tra offerta elevata e domanda elevatissima il settore informatico non riesce a soddisfare le necessità del mercato. Nessuna sorpresa, quindi, di fronte al diffuso nervosismo dei potenziali acquirenti, alcuni in attesa di una scheda da mesi e messi di fronte a foto di farm per il mining piene di GeForce RTX, cosa che ZOTAC ha sponsorizzato direttamente attirando una valanga di critiche.

Nel frattempo però NVIDIA ha portato compimento la sua strategia annunciando un freno del 50% alle capacità in termini di mining per l'imminente GeForce RTX 3060, in arrivo il 25 febbraio, e una serie chiamata CMP HX che guarda esclusivamente ai miner, eliminando l'elaborazione grafica e di conseguenza le uscite video, con vantaggi per il raffreddamento. Le nuove schede godono inoltre di ottimizzazioni energetiche, di cui abbiamo parlato nel nostro pezzo, pensate per renderle più appetibili delle RTX 3000 non frenate e quindi comunque utilizzabili direttamente. Sono quindi le benvenute, almeno in ottica futura. Per il momento infatti il mercato è impantanato e le nuove GPU pur cambiando nome e destinazione utilizzano le stesse preziose componenti degli introvabili modelli da gaming. Non è quindi il caso di aspettarsi una disponibilità elevata, anche se presumiamo ci saranno meno problemi nel caso delle RTX 3060. Speriamo inoltre che la novella ridimensioni prezzi che si preannunciano eclatanti. Tra rumor e la vendita in anticipo di alcune schede in Pakistan, si parla infatti di un prezzo di oltre 700 dollari a fronte di quello consigliato di 329 dollari. Troppo, anche per una serie che si è distinta per la maturazione delle tecnologie RTX e per l'incremento di efficienza.

Una mining farm composta da GeForce RTX 3070

Questa, comunque, resta un punto forte delle nuove GPU NVIDIA, come testimonia la comparsa di test su una GeForce RTX 3080 interamente raffreddata in modo passivo. Niente ventole quindi per il PC fanless dei ragazzi di Turametal che ha visto la potente GPU girare a 87 gradi in stress test, arrivando a un massimo di 93 gradi dopo 4 minuti e 20 secondi. Non si tratta certo della prima 3080 raffreddata in modo passivo, ma si tratta della prima che fa parte di un PC totalmente privo di ventole, Ryzen 5 5600X incluso, e che è in grado di cavarsela con Furmark. Non male in funzione di un PC del tutto silenzioso, benché la rumorosità sia l'ultimo problema delle GeForce RTX 3000. Anche i modelli meno riusciti, bollati ingiustamente come fornetti, lavorano a 70-72 gradi sotto sforzo, mantenendo una soglia del rumore decisamente bassa.

Il problema delle nuove GeForce è trovarle e trovarle a prezzi accettabili. Le cose tra l'altro vanno ancora peggio con le GPU AMD, ancor più difficili da reperire e soggette a rincari ancora maggiori a differenza dei processori Ryzen 5000, finalmente più abbordabili e facili da comprare. Ma il panorama complessivo resta drammatico come risulta evidente dalla mancanza di console, dai prezzi dei laptop e dai problemi affrontati dal settore delle automobili, rallentato a causa della carenza di chip. Anche per questo compagnie come Intel e AMD hanno chiesto a Biden di investire nuovamente nei semiconduttori, un settore che negli Stati Uniti si è ridimensionato molto negli anni passando da una fetta globale del 37% nel 1990 al 12% odierno. Ed è una percentuale destinata ad abbassarsi. I piani di Intel prevedono infatti di rinunciare almeno a parte della produzione interna di CPU per affidarsi sempre più alle fonderie di TSMC, già prese d'assalto da AMD e Apple.

Certo, costruire nuove linee di produzione non è una cosa semplice e comporta rischi. Non è detto infatti che la domanda resti elevata come la è adesso, sospinta verso le stelle dai lockdown per il COVID-19 e dal lancio contemporaneo di una valanga di dispositivi che alzano l'asticella sia per il gaming per lo smart working. Ma è chiaro che servono interventi o comunque un cambio di passo che prevenga situazioni come quella che stiamo vivendo. Da qui la richiesta di un intervento da parte della nuova compagine di governo degli Stati Uniti, vista come più aperta di quella guidata da Trump. Ma il problema che stiamo attraversando non è solo una questione di investimenti. Il problema sono le fluttuazioni improvvise come quella che stiamo vivendo, potenziata dalla pandemia e destinata a durare per parecchio tempo.

La Radeon RX 6700 XT promette prestazioni di alto livello per la fascia media

Questo però non ci impedisce di sperare in una maggior disponibilità sia per la RTX 3060, come anticipato castrata in quanto a capacità di hash rate, sia per la Radeon RX 6700 XT, rispuntata tra le indiscrezioni con una presunta data di lancio. Già a novembre si è parlato di marzo, un mese che trova conferma nelle voci riportate di Cowcotland che però parla nello specifico del giorno 18, lo stesso del primo episodio di Justice League: The Snyder Cut. Mancherebbe quindi meno di un mese prima di poter verificare la veritidicità delle indiscrezioni che parlano di una scheda dal prezzo aggressivo che punta a conquistare la fascia media con 40 compute unit, 2560 stream processor, 12 GB di memoria GDDR6 e bus da 192-bit. Uscirà tra l'altro accompagnata dai nuovi driver Radeon che oltre a migliorare il supporto per il ray tracing e per l'intera suite Fidelity FX, dovrebbe portare con sé l'attesa tecnologia Super Resolution, l'upscaling basato sul machine learning che AMD sta sviluppando i risposta al potente DLSS. Certo, in questo caso manca l'hardware dedicato, ma la potenza extra in termini di rendering puro delle nuove Radeon potrebbe essere sfruttata proprio in quest'ottica.