Overwatch 2: alla BlizzCon 2021 sono stati mostrati Reaper, McCree, Pharah e Widowmaker

Una delle più grosse delusioni della BlizzCon 2021 è l'assoluta mancanza di nuove informazioni di Overwatch 2. Lo shooter competitivo di Blizzard, però, ha avuto modo di mostrare qualche novità inedita durante un filmato del "dietro le quinte" dello show. In questo modo i fan hanno potuto ammirare per la prima volta il nuovo look di Reaper, McCree, Pharah e Widowmaker, alcuni dei più noti personaggi di Overwatch 2.

La BlizzCon di quest'anno, nonostante la formula digitale, è stata ricca di novità: i fan di Diablo saranno deliziati dal ritorno dei Rogue in Diablo 4 o da Diablo 2 Resurrected, annunciato per PC e console con trailer. I fan di WoW avranno nuovi contenuti per Shadowland: Chains of Domination e la possibilità di giocare a WoW: Burning Crusade Classic. Ma ci sono anche novità per Hearthstone: l'Anno del Grifone è stato svelato.

L'unico a mancare all'appello è Overwatch 2, un progetto che sembra avere diverse difficoltà e che, a questo punto, uscirà solo tra diversi mesi. Per questo motivo dovremo consolarci con il nuovo look di alcuni tra i più amati personaggi "molto più cyberpunk" secondo il lead character concept artist Arnold Tsang.

Quella mostrata è una rivisitazione del classico look di Reaper, McCree, Pharah e Widowmaker che non stravolge l'aspetto di questi guerrieri, ma dona loro un aspetto più dinamico. Vi piace la nuova direzione artistica?

Il nuovo look di Widowmaker dalla Blizzcon 2021

Reaper si mostra col suo nuovo costume di Overwatch 2.

McCree ha un aspetto ancora più elaborato