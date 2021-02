World of Warships, Wargaming illustrerà tutte le novità in una diretta streaming

Wargaming ha annunciato che illustrerà tutte le novità del nuovo albero tecnologico di World of Warships in una diretta streaming sul suo canale di Twitch. Lo studio biolorusso ha preparato uno streaming speciale ricco di ospiti e premi, che gli utenti potranno vincere seguendo la diretta live. La diretta sarà trasmesso sul canale ufficiale Twitch lunedì 22 febbraio alle 17:00.

In onore di questa occasione Wargaming ha invitato il professor Fabio De Ninno. Il Dottor De Ninno è un esperto di storia militare e navale dell'Italia contemporanea, e ha all'attivo numerose pubblicazioni sull'argomento. Fa parte del collegio dei revisori del Bollettino d'Archivio dell'Ufficio storico della Marina Militare ed è associato del Laboratorio di Storia Marittima e Navale dell'Università di Genova. Al momento lavora come professore di storia della storiografia presso l'Università degli studi di Siena. Il Professor De Ninno, durante lo streaming, risponderà alle domande e curiosità del pubblico sulla storia della nostra gloriosa Marina.

L'Italia è un paese caratterizzato dalle mille sfaccettature culturali e da una storia praticamente infinita. Come non sfruttare questo immenso patrimonio artistico? Soprattutto quando una delle nuove corazzate porta il nome del sommo poeta: durante lo streaming si unirà all'evento la bravissima Giulia Chianese, per leggere un brano tratto dalla Divina Commedia.

Giulia si è diplomata alla scuola di recitazione Fondamenta per poi continuare i suoi studi a Los Angeles presso il Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Al momento è impegnata in uno spettacolo teatrale di successo, che unisce il ritmo della commedia con l'impegno della divulgazione scientifica. Potete trovare più informazioni sullo spettacolo alla pagina Facebook ALT - Le donne scienziato della tavola di Mendeleev.

Inoltre, come accennato in precedenza, ci saranno tantissimi premi da distribuire, fra cui:

Corazzate italiane: 3 x IX Lepanto e 5 x VIII Roma;

Incrociatori italiani premium: 5 x VII Duca degli Abruzzi e 5 x VI Duca d'Aosta;

15 pacchetti contenenti 20 mimetiche Regia Marina;

Ma non è finita qui! Infatti, Creative Labs e Kinguin saranno partner dell'iniziativa per questo streaming speciale.

Creative Labs, metterà in palio 4 dei suoi prodotti:

SXFI Gamer - Il modello di punta fra gli headset prodotti da Creative;

Sound Blaster Z SE - L'ultima meraviglia fra le schede audio della serie Z;

Pebble V3 - Altoparlanti dal design minimalista e moderno, dotati di audio USB e Bluetooth;

Sound Blaster X3 - Scheda audio DAC e amplificatore USB esterno 7.1 ad alta risoluzione, per rendere cinematografica la tua esperienza di gaming;

Inoltre, Kinguin metterà a disposizione 10 voucher da 30 euro da poter spendere entro 30 giorni sul loro store online. (I vouchers saranno utilizzabili solo per acquisti non superiori ai 200 euro.)