ASUS ROG Strix Scope RX, la recensione

Per la recensione della ASUS ROG Strix Scope RX abbiamo provato a fondo la versione della nuova tastiera da gioco ASUS equipaggiata con switch proprietari opto-meccanici ROG RX Red, pensati per garantire la massima reattività. Il tutto condito da soluzioni per aumentarne la stabilità dei tasti, illuminazione RGB in quantità, una certa attenzione al comfort e un peso tutto sommato contenuto.

Anatomia della ASUS ROG Strix Scope RX

La ASUS ROG Strix Scope RX è una tastiera da gioco full-size completa di tastierino numerico, di parecchi tasti funzione e di una porta USB 2.0 pienamente funzionante. Ciononostante ha un look compatto in parte dovuto alle linee pulite, in parte merito delle dimensioni minime sia del bordo superiore che di quello inferiore. Inoltre è piuttosto leggera, almeno in relazione alla tipologia, con 1070 grammi di peso che sono merito anche della lega usata per la parte superiore del telaio, quella dove alloggiano i tasti e vanno quindi a poggiare le mani che si trovano a godere di un feedback tattile particolare. Il materiale sembra infatti galleggiare a metà tra plastica e metallo, con una superficie più calda e meno liscia dell'alluminio, ma comunque solida e tra l'altro capace di generare un piacevole alone opaco in combinazione con l'illuminazione dei tasti. Non si limita quindi a garantire vantaggi in termini di peso, ma caratterizza anche look e fruibilità della Scope RX.

Il peso, comunque, è sufficiente a garantire la piena stabilità della tastiera, complici ovviamente i cuscinetti in gomma piazzati sulla pancia che sono solo tre ma sono ampi e spessi. L'intera pancia, tra l'altro, è percorsa da linee oblique e mette in mostra un grande logo ROG lucido che arricchisce con un ulteriore particolare una tastiera pulita ed elegante ma non priva di dettagli sfiziosi.

Si fanno notare inoltre i due rialzi apribili posteriori, due spessi sostegni che godono di una spessa gommatura, sono ben fatti e trasmettono solidità come il resto della ROG Strix Scope RX, tasti inclusi come risulta subito evidente. Bastano infatti poche battute per apprezzarne la stabilità che garantisce un piacevole feedback tattile e contribuisce a ridurre la rumorosità delle tastiere meccaniche, già più ovattata rispetto a gran parte delle tastiere da gaming grazie ai materiali e ai tasti corti e rialzati che facilitano la pulizia.

A contribuire al look pulito della tastiera ASUS, va detto, sono anche il robusto doppio cavo USB che sparisce sotto al bordo superiore e la mancanza di controlli multimediali dedicati, ma i tasti da F5 a F12 sono stati impostati come tasti funzione, proprio per lasciare posto a play, stop, volumi e via dicendo, incluso un tasto Stealth che permette di chiudere tutte le finestre e silenziare il PC in una frazione di secondo. Risulta quindi molto utile in funzione della privacy, lecita o illecita che sia.