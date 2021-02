Hearthstone, BlizzCon 2021: Anno del Grifone svelato, ecco le novità in arrivo

Blizzard ha sfruttato la BlizzCon 2021 per svelare a tutti i giocatori di Heathstone tutte le novità in arrivo nel gioco di carte collezionabili. È ora iniziato l'anno del Grifone ed è ovviamente in arrivo una nuova espansione, Forged in the Barrens. Ecco quanto è stato svelato.

Con l'inizio dell'Anno del Grifone, ci sarà un nuovo Core Set per Heathstone, che sostituisce gli esistenti Basic e Classic set con una selezione di 235 carte. Ci sarà poi un nuovo formato classico che permette ai giocatori di creare mazzi e competere usando il set di carte originali del 2014.

Arriverà poi Mercenari, una nuova modalità single player e competitiva che permette ai giocatori di creare e potenziare dei team composti dai più potenti eroi e villain di Azeroth. I giocatori vedranno i propri mercenari ottenere esperienza, equipaggiamento, nuove abilità ed evolvere il nuove versioni di se stessi. Le missioni saranno generale in modo casuale e garantiranno una grande rigiocabilità.

L'espansione Forged in the Barrens di Hearthstone, invece, introduce 135 nuove carte compresi dieci Mercenari Leggendari, un per ogni classe, di cui scopriremo le storie nel corso dell'anno del Grifone. Ci sono poi nuovi tipi di incantensimi, divisi in "Arcane, Fire, Frost, Holy, Nature, Shadow, and Fel".

