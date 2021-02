Blizzard Arcade Collection svelata alla BlizzCon 2021: i dettagli

È finalmente iniziata la BlizzCon 2021. L'evento di Blizzard era molto atteso dai fan che, purtroppo o per fortuna, hanno avuto modo di scoprire in anticipo molteplici informazioni. Uno degli annunci svelati alcune ore fa era legato alla Blizzard Arcade Collection: be', ora non è più solo un leak ma è tutto ufficiale. Ecco quanto è stato svelato da Blizzard.

La Blizzard Arcade Collection è una raccolta di tre giochi degli anni '90 di Blizzard. Parliamo di:



The Lost Vikings : rilasciato nel 1993, è un gioco nel quale si controllano tre vichinghi con abilità uniche che devono collaborare per finire ogni livello e trovare la via di casa. Si tratta di un'avventura platform a scorrimento laterale.

: rilasciato nel 1993, è un gioco nel quale si controllano tre vichinghi con abilità uniche che devono collaborare per finire ogni livello e trovare la via di casa. Si tratta di un'avventura platform a scorrimento laterale. Rock & Roll Racing : rilasciato nel 1994 in Europa, è un gioco di guida con visuale isometrica nel quale quattro piloti si scontrano l'uno contro l'altro. Il gioco si basa molto sull'attaccare gli avversari, oltre che sulla semplice guida. Include canzoni dei Black Sabbath, Steppenwolf, Deep Purple e non solo.

: rilasciato nel 1994 in Europa, è un gioco di guida con visuale isometrica nel quale quattro piloti si scontrano l'uno contro l'altro. Il gioco si basa molto sull'attaccare gli avversari, oltre che sulla semplice guida. Include canzoni dei Black Sabbath, Steppenwolf, Deep Purple e non solo. Blackthorne: rilasciato nel 1994, è un gioco di piattaforme ambientato sul pianeta Tuul. Ci sono meccaniche da sparatutto 2D ed è possibile potenziare le proprie armi.

Blizzard ha spiegato che la Blizzard Arcade Collection ci sarà una funzione rewind, salvataggio libero, filtri grafici, un museo con bozzetti, splitscreen per Rock & Roll Racing a quattro giocatori. Nintendo Switch, PS4 e Xbox One: in caso prenotiate il gioco su Battle.net, otterrete la versione PC gratis già oggi.

Avevamo già scoperto la Blizzard Arcade Collection ore fa, tramite un leak del PEGI.