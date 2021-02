Fortnite x Street Fighter? Ryu e Chun-Li compaiono in un leak nel gioco Epic Games

D'altra parte, non è l'unico indizio che punta in questa direzione: anche il tweet di Fortnitepook707, riportato qui sotto, contiene infatti quello che pare essere una sorta di video di presentazione per la collaborazione tra Fortnite e Street Fighter e questo elemento sembra ancora più solido del precedente.

Una serie di teaser e datamining hanno corroborato l'ipotesi, come il nuovo portale con il nome in codice Skirmish, contenente dei file audio che rimandano alla tipica musica che accompagna Ryu e al livello del personaggio in questione in Street Fighter 2.

A questo punto, non resta che attendere l'avvio ufficiale della collaborazione e l'arrivo delle skin e degli altri elementi a tema con il picchiaduro Capcom all'interno di Fortnite. Tra le altre voci di corridoio, inoltre, si parla del fatto che Thanos potrebbe tornare come skin, oltre a possibili indizi sull'evento finale della Stagione 5 in attesa della 6.