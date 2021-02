Fortnite Stagione 6: indizi suggeriscono l'evento finale della Stagione 5

La precedente Stagione del battle royale di Epic Games è stata pensata come indipendente, un grande cross-over a tema Marvel, interessante ma non concentrato sulla trama generale di Fortnite. La season attuale, però, sta riportando "in carreggiata" la Battaglia Reale e, ora, con l'avvicinarsi della Stagione 6, abbiamo modo di scoprire qualche nuovo indizio che suggerisce le possibili novità dell'evento finale di Fortnite Stagione 5. Di cosa si tratta?

Secondo quanto scoperto dai dataminer nell'update 15.40 del battle royale, rilasciato quest'oggi, sono presenti nei codici di gioco nuove linee di dialogo che dovrebbero essere legate all'evento finale della Stagione 5 che ci porterà quindi verso Fortnite Stagione 6. Le linee di dialogo più interessanti sono legate a personaggi già presenti nel gioco, come Mancake, Deadfire e Bunker Jonesy: i primi due si trovano nelle vicinanze del Punto Zero mentre il terzo è da tempo centrale nelle ipotesi sulla trama della Stagione 5.

Bunker Jonesy afferma ad esempio "Eccoci qui. Non dire che non ti avevo avvertito". Una linea segnata come temporanea recita poi "Hey, non guardare me, nemmeno io so come ha fatto ad arrivare qui." Deadfire affermerà invece "Fatti misteriosi sono avvenuti da queste parti". Kondor ha una linea di dialogo ancora non usata: "Tieni la testa giù e guarda con attenzione, cacciatrice". Lexa, infine, afferma "Fratello? Come mi hai trovato?" se le parlate come Orin.

I personaggi più vicini a Punto Zero stanno quindi subendo cambiamenti ai dialoghi: l'ipotesi è che Punto Zero si destabilizzi e porti i giocatori in un'altra dimensione durante l'evento finale di Fortnite Stagione 5. Con l'inizio della Stagione 6, però, si dovrebbe tornare sull'isola o su una sua versione alternativa.

Si è a lungo parlato del fatto che la trama di Fortnite sia in realtà molto simile a quella di Dark, come vi abbiamo spiegato. Infine, potete vedere le novità dell'aggiornamento 15.40.