Fortnite 15.40: tutte le novità dell'aggiornamento

Salva il Mondo | Fortnite 15.40

Iniziamo vedendo i dettagli sulle novità introdotto dall'aggiornamento di Fortnite 15.40 all'interno della modalità PvE Salva il Mondo.

Novità dal 22 febbraio

Prima di tutto, vediamo i dettagli sulle novità che saranno disponibili in Salva il Mondo a partire dal 22 febbraio 2021.

Avremo modo di trovare nel negozio dell'evento il personaggio Hawk Impetuoso che dispone del vantaggio standard "Stordimento assoluto" (+37.5% di probabilità di stordire il bersaglio per due secondi con i colpi Destro e mancino) e il vantaggio Comandante "Stordimento assoluto+" ( che aggiunge, oltre all'effetto extra suddetto, anche un +100% di danni contro i bersagli storditi con Destro e mancino).

Fortnite 15.40: Hawk Impetuoso di Salva il Mondo

Abbiamo poi l'arma Canto d'amore, un arco che, se caricato oltre il massimo, spara una freccia che stordisce il nemico per dieci secondi. Troveremo anche l'incarico WarGame Invasione che sblocca uno stendardo. Infine, viene modificato il vantaggio Frequenza di risonanza che ora ha le seguenti caratteristiche: "Aumenta i danni energetici del 20% finché hai almeno il 50% di scudi" (Standard) e "Aumenta i danni energetici del 60% finché hai almeno il 50% di scudi" (Comandante).

Novità dal 28 febbraio

Vediamo invece ora le novità dedicate al 28 febbraio 2021 per Salva il Mondo.

Tramite una nuova serie di incarichi potremo sbloccare il Maggiore Oswald che dispone del vantaggio Presenza la comando ("Grido di guerra rallenta del 30% la velocità di movimento dei nemici entro il suo raggio per la sua durata.") e Presenza al comando+ ("Grido di guerra rallenta del 30% la velocità di movimento dei nemici entro il suo raggio per la sua durata. Inoltre, i nemici coinvolti subiscono danni da arma aumentati del 25%.").

Avremo modo poi di sbloccare anche il personaggio "Val" tramite la serie di incarichi Valore. Non manca, nel Negozio dell'evento, anche Jonesy Ranger dell'amor perduto con il vantaggio Standard Carburante per il perduto ("Le eliminazioni ripristinano 6 di energia per 3 secondi. La durata si azzera con le successive eliminazioni." e il vantaggio Comandante Carburante per il perduto+ ("Le eliminazioni ripristinano 18 di energia per 3 secondi. La durata si azzera con le successive eliminazioni").

Aspettatevi poi il WarGame Quanto alla rovescia che ci chiederà di difendere una bomba che si teletrasporta da una parte all'altra della base.