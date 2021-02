Valheim su PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X? Probabilmente non a breve

Visto il successo che sta riscuotendo su PC, soprattutto grazie ai top streamer su Twitch, molti si stanno chiedendo se Valheim uscirà mai su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch. Difficile dare una risposta, ma possiamo comunque fare qualche ragionamento in merito.

Attualmente le FAQ ufficiali del gioco escludono l'arrivo di nuove versioni, ma gli sviluppatori di Iron Gate AB si sono mostrati più possibilisti nelle dichiarazioni. D'altro canto non potevano prevedere una simile mole di vendite andando in Accesso Anticipato su Steam, quindi il lancio su nuove piattaforme deve essere visto come davvero appetibile.

Nel caso, la prima console che potrebbe ricevere un port di Valheim è Xbox Series X / S. Il motivo è semplice da spiegare: Xbox ha il programma preview, che consente di lanciare giochi in Accesso Anticipato. Per le versioni PS5 / Nintendo Switch potrebbe essere necessario aspettare di più, ossia l'arrivo della versione 1.0. Considerate però che, stando alla roadmap ufficiale, l'intero 2021 sarà dedicato ad aggiungere nuovi contenuti, quindi se ne parla per il 2022 o, addirittura, per il 2023. Visto il genere cui appartiene, Valheim potrebbe rimanere a lungo sulla cresta dell'onda, considerando anche che ha venduto più di due milioni di copie nel giro di pochissimi giorni.