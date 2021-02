Valheim: vendite a 2 milioni di copie, continua il successo a ritmo virale

Valheim continua la sua corsa apparentemente inarrestabile, avendo raggiunto vendite per 2 milioni di copie nel giro di meno di due settimane su Steam, un risultato impressionante se si pensa che si tratta di un gioco sviluppato come produzione indie.

Il team Iron Gates ha annunciato dunque il raggiungimento dei 2 milioni di copie vendute e c'è anche da considerare che si tratta ancora della versione in early access, a dimostrazione del fenomeno che sta diventando il gioco ad ambientazione vichinga in questione.

Valheim aveva già venduto 1 milione di copie su Steam a pochi giorni da lancio, ma anche dopo le prime ore il ritmo di vendita ha continuato ad essere estremamente alto, alimentato anche dal passaparola e dalle notizie che si sono addensate proprio riguardanti l'incredibile successo del sandbox ad ambientazione nordica.

Proprio nelle ore scorse è stato segnato un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam, con quasi 350.000 presenze registrate online e un risultato davvero incredibile, corroborato dai 2 milioni di copie vendute. Anche in questo caso, oltre alla qualità del gioco, ha contribuito al suo successo probabilmente anche la spinta di vari streamer, come abbiamo visto di recente per altri fenomeni indie come Among Us e Phasmophobia, ma il lavoro svolto dagli sviluppatori è stato comunque notevole.

Nel frattempo, è però emerso anche un problema con un inquietante bug che distrugge i mondi, la cui soluzione non sembra facile.