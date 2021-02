Valheim ha già venduto 1 milione di copie su Steam: è la grande sorpresa del 2021?

Valheim ha già venduto più di 1 milione di copie su Steam, il tutto in una sola settimana. Vi ricordiamo che si tratta di un gioco in accesso anticipato, non di una versione completa, quindi il risultato è veramente notevole. Il gioco di esplorazione e sopravvivenza PvE è ambientato in un mondo ispirato dalla cultura norrena. Fino a un massimo di dieci giocatori possono radunarsi in un singolo server per costruire edifici, forgiare armi, costruire navi e sconfiggere boss primordiali nati nei miti e nelle leggende vichinghe. Si tratta della grande sorpresa di inizio 2021?

Potrebbe veramente essere così: Valheim ha infatti non solo venduto 1 milione di copie su Steam, ma è stato in grado di ottenere un picco di 160.000 utenti attivi contemporaneamente, oltre che un picco di 127.000 spettatori su Twitch: numeri notevoli per una nuova uscita.

Il team di sviluppo, Iron Gate Studio, afferma di essere al lavoro per risolvere alcuni dei problemi sperimentati dai giocatori in questi primi giorni. Per il momento sappiamo che per il 2021 sono attesi quattro update principali, di cui conosciamo solo il nome. Uno di essi dovrebbe introdurre un nuovo bioma, gli altri miglioreranno la personalizzazione degli edifici e la navigazione. Valheim potrebbe inoltre ottenere funzioni come interazioni multigiocatore e vari miglioramenti al combattimento, oltre che novità come fasi lunari, una modalità sandbox e luoghi più unici. Tutto questo però "dipenderà dal volere di Odino".

Sappiamo inoltre che Valheim potrebbe arrivare anche su Mac, se la richiesta del pubblico sarà abbastanza grande. Per quanto riguarda una versione console, per il momento non è nei piani ma come sempre non è stata esclusa del tutto. Di certo per ora gli sviluppatori vogliono concentrarsi sulla versione PC. Questo primo milioni di copie vendute su Steam li aiuterà per certo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete leggere il nostro provato di questo nuovo survival appena sbarcato su Steam.