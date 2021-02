Sonic 2 - Il film: teaser trailer svela la data di uscita

Sonic 2 - Il film, seguito del discusso ma apprezzato film di SEGA e Paramount, ha finalmente una data di uscita ufficiale. L'annuncio è arrivato tramite un nuovo teaser trailer rilasciato tramite Twitter che potete vedere voi stessi in calce alla notizia. La data di uscita di Sonic 2 - Il film è fissata per l'8 aprile 2022. Manca quindi più di un anno per l'arrivo del nostro velocista blu.

Il teaser trailer di Sonic 2 - Il film non dice nulla di particolare, visto che mostra unicamente la data di uscita e il logo, ma da quest'ultimo possiamo intuire una cosa: Tails potrebbe essere a dir poco centrale nella storia. Potete infatti notare che il numero "2" che compone il titolo del film propone un paio di code. Il numero è inoltre colorato di giallo, il colore di Tails.

Tails era già apparso brevemente nel primo film di Sonic, quindi la sua presenza non è una novità, ma il fatto che sia stato integrato nel logo permette di supporre che il nuovo film si concentrerà su di esso e non lo sfrutterà unicamente come comparsa a fianco del corridore blu in Sonic 2 - Il film.

Sonic - Il film sembrava destinato a diventare uno dei più grandi fallimenti di sempre, soprattutto dopo il reveal del primo stile adottato per il porcospino. Per fortuna la compagnia ha cambiato in corsa e ha creato una versione più cartoon del personaggio.

Vi ricordiamo infine che è in sviluppo Sonic Prime, Netflix ha annunciato la nuova serie animata di Sonic the Hedgehog.