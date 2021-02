Sonic Prime, Netflix annuncia la nuova serie animata di Sonic the Hedgehog

Netflix ha annunciato Sonic Prime, una nuova serie animata con protagonista Sonic the Hedgehog, mascotte di Sega, nonché famosissimo personaggio del mondo dei videogiochi. Alle redini del progetto c'è WildBrain Studios di Sega, accompagnata da Man of Action Entertainment. Non aspettatevi di vederla entro l'anno, perché il lancio è stato fissato al 2022, in data ancora da destinarsi.

Stando al comunicato diramato da Netflix, Sonic Prime prende a piene mani dalle atmosfere dei videogiochi per proporre una nuova avventura in cui Sonic e i suoi amici dovranno salvare un multiverso che sta correndo un grandissimo pericolo.

L'annuncio di oggi sembra una versione completa di quello già visto a dicembre, all'epoca rimosso dal colosso dello streaming video. Probabilmente c'entra qualcosa l'addio di Roger Craig Smith al doppiaggio del personaggio, annunciato nei giorni scorsi. Specifichiamo che questa è solo una supposizione, quindi non prendetela per oro colato.

Tra gli altri dettagli emersi su Sonic Prime, il fatto che la prima stagione della serie sarà composta da 24 episodi, Naturalmente sia Netflix, sia Sega, sono felicissime di tornare a lavorare insieme e hanno espresso la loro profonda soddisfazione nel comunicato ufficiale.