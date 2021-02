Control: Ultimate Edition, PS5 e Xbox Series X solo dettagli medi, PC le surclassa

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi di Control: Ultimate Edition mettendo a confronto le versioni PS5, Xbox Series X e PC. Il risultato è abbastanza sconfortante per le console di nuova generazione, visto che la grafica della modalità qualità corrisponde più o meno al dettaglio medio / basso visto su PC, come ci mostra l'immagine sottostante.

Digital Foundry parla di parità di caratteristiche tra le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco, quindi con la risoluzione di rendering fissata a 1440p e l'output a 4k. La modalità qualità e la modalità performance, le uniche selezionabili, differiscono per l'uso del ray tracing e per la fluidità: la prima va a 30fps, la seconda a 60fps. La versione Xbox Series S, invece, ha una risoluzione di rendering di appena 900p. Fortunatamente tutte le versioni si sono dimostrate solidissime in termini di tenuta del framerate, quindi molto piacevoli da giocare.

Comunque sia, attualmente le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco sono il modo migliore di provare al meglio la visione di Remedy, a meno che non si possegga un PC high-end, fatto non proprio scontato. Certo, qualcuno potrebbe rimanere deluso dal fatto che le due console di nuova generazione non riescano a fare niente di meglio, ma avranno tempo per mostrare le loro potenzialità.