Nioh Collection: patch 1.24 permette di spostare i salvataggi da PS4 a PS5

Koei Tecmo rilascerà la The Nioh Collection su PlayStation 5 questa settimana e si sta occupando degli ultimi dettagli per preparare il gioco al passaggio da PS4 a PS5. Precisamente, Team Ninja ha rilasciato la patch 1.24 che propone varie novità: la più importante per tutti i giocatori è per certo la possibilità di spostare i salvataggi PS4 su PS5 (e viceversa), per continuare le vostre partite con Nioh e, più probabilmente essendo il capitolo più recente, Nioh 2.

Si tratta in poche parole di una classica funzione di cross-save tra PS4 e PS5. Per attivarla, è sufficiente andare nel menù "Sistema" di Nioh Collection per selezionare l'opzione relativa. Lo spostamento dei dati avviene via cloud, quindi è necessario essere connessi ad internet e bisogna usare lo stesso account su entrambe le piattaforme.

Viene inoltre specificato che i trofei della Nioh Collection sono gestiti in modo separato su PS4 e PS5: per ovviare a questo problema, nel momento del quale si carica un salvataggio "alcuni trofei che sono già stati ottenuti (quelli che sono difficili da ottenere di nuovo) saranno automaticamente sbloccati". Questa spiegazione non è esattamente chiarissima, ma supponiamo che la versione PS5 sia in grado di rilevare, ad esempio, il punto della trama nella quale si è arrivati e assegnare tutti i trofei precedenti in modo automatico.

Inoltre, viene specificato che la versione PS5 di Nioh Collection supporta il cross-match, ma non permette di giocare direttamente con un membro della propria lista amici: per ovviare al problema, è sufficiente usare una password.

La patch 1.24 si occupa poi di correggere vari bug e introdurre piccole modifiche di gameplay, come potete vedere nel tweet in calce. Non dimenticate infine che potete vedere 14 minuti di gameplay dalla Nioh Collection in video.