Nioh 2 su PS5, 14 minuti di gameplay dalla Nioh Collection in video

Nioh 2 si mostra in azione su PS5 con un video di gameplay della durata di circa 14 minuti catturato direttamente da The Nioh Collection, la raccolta remaster in arrivo il 5 febbraio.

Dopo i dettagli sui miglioramenti della remaster di Nioh per PS5, arrivano dunque prove concrete di come girerà il secondo episodio della serie sulla console next-gen Sony.

Nello specifico, Nioh 2 si muoverà a 4K e 60 fps su PlayStation 5: senza dubbio un gran bel modo per godersi l'esperienza del soulslike sviluppato da Team Ninja.

Non è tuttavia ancora chiaro se, come per il primo episodio, anche il sequel includerà differenti modalità di visualizzazione per un frame rate fino a 120 fotogrammi e/o un'effettistica sostanzialmente migliorata.

Per una conferma in tal senso bisognerà insomma attendere ancora, sebbene ormai i giorni che ci separano dal lancio della remaster sono pochini. Scopriremo tutto in fase di recensione?