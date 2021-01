Nioh su PS5, i miglioramenti della remaster: risoluzione, frame rate e DualSense

Nioh approderà a breve su PS5 con la remaster contenuta in The Nioh Collection, che naturalmente includerà una serie di miglioramenti tecnici rispetto alla versione originale del gioco per PS4.

Disponibile su PlayStation 5 dal 5 febbraio, The Nioh Collection vedrà la presenza di tre differenti modalità grafiche per il primo episodio, probabilmente quello che trarrà maggiore beneficio dalla riedizione.

Nello specifico, sarà possibile giocare a 4K e 60 fps, a 1080p e 120 fps oppure utilizzare una terza opzione denominata "standard mode", che a fronte di una risoluzione di 1080p e 60 fps andrà a introdurre ombre, riflessi e modelli poligonali potenziati.

Per quanto riguarda Nioh 2, al momento i dettagli sono pochi e si parla soltanto di un aumento della risoluzione delle texture, ma immaginiamo che i miglioramenti non si fermino a questo aspetto dell'esperienza.

Verrà inoltre supportato il controller DualSense, che in entrambi i capitoli di Nioh su PS5 consentirà di usufruire del feedback aptico e dei trigger adattivi per rendere ancora più coinvolgenti i combattimenti.