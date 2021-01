MediaWorld, volantino Guarda che definizione! Offerte su Switch Lite e FIFA 21

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino, "Guarda che definizione!", che include offerte per l'acquisto di Nintendo Switch Lite in svariati bundle e di FIFA 21 in tutte le versioni.

Versione solo portatile della celebre console giapponese, Nintendo Switch Lite è disponibile al prezzo di 249 euro anziché 278,99 con un gioco incluso e in colorazioni differenti.

Qualche esempio? Switch Lite corallo con Animal Crossing: New Horizons, oppure Switch Lite turchese con Pokémon Spada, o ancora Switch Lite grigio con Luigi's Mansion 3.

Dopodiché c'è una promozione su FIFA 21, disponibile a 39,99 euro nelle versioni PS4 (con upgrade gratuito su PS5), Xbox One (con upgrade gratuito su Xbox Series X|S) e Nintendo Switch.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.