The Nioh Collection per PS5 annunciato con data di uscita e dettagli da Sony

The Nioh Collection per PS5 è stato annunciato sul PlayStation blog da Sony e Koei Tecmo, ovvero una raccolta completa dei due capitoli usciti in precedenza su PS4 che si presenterà in forma migliorata sulla console next gen il 5 febbraio 2021.

Mentre la Complete Edition di Nioh 2 arriva su PS4 e su PC via Steam, comprendente tutta la storia completa compreso il terzo e ultimo DLC "Il primo samurai" disponibile dal 17 dicembre 2020, i giocatori su PS5 potranno dunque accedere alla raccolta completa con la riedizione dei due capitoli in formato next gen.

The Nioh Collection sarà disponibile solo su PS5, almeno per quanto ne sappiamo al momento, a partire dal 5 febbraio 2021 e comprenderà Nioh Remastered - The Complete Edition e Nioh 2 Remastered - The Complete Edition, ovvero i due capitoli della serie in forma rimasterizzata e comprensivi di tutti i vari DLC ed espansioni uscite in seguito.

Le nuove versioni per PS5 hanno il supporto per la risoluzione 4K e la possibilità di arrivare a 120 fps come frame-rate, oltre a caricamenti "ultrarapidi" e la possibilità di trasferire i salvataggi da PS4 per riprendere esattamente da dove è stato interrotto il gioco sulla console precedente.

I preordini per Nioh 2 - The Complete Edition, Nioh 2 Remastered - The Complete Edition, Nioh Remastered - The Complete Edition e The Nioh Collection inizieranno venerdì 20 novembre 2020 su PlayStation Store a mezzanotte.

Sony chiarisce i due modi per accedere al gioco su PS5: