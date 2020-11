Nioh 2 su PC via Steam con la Complete Edition: data di uscita, immagini e dettagli

Nioh 2 arriverà anche su PC via Steam con la Complete Edition, appena annunciata da Koei Tecmo: la data di uscita del gioco è fissata al 5 febbraio 2021.

Accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, Nioh 2 ci conduce nuovamente nel Giappone feudale, alle prese con un'avventura che si svolge in realtà diversi anni prima rispetto all'episodio d'esordio della serie.

La Complete Edition di Nioh 2 per PC includerà il gioco base e le tre espansioni, per un'esperienza particolarmente ricca e duratura. Naturalmente sarà possibile giocare a 4K e fino a 120 fps, con il supporto per HDR, monitor ultra-wide e 144 Hz.

"Siamo estremamente grati a tutti i nostri fan su PC che hanno pazientato per poter giocare con Nioh 2", ha dichiarato il producer Fumihiko Yasuda. "Stiamo lavorando duramente per aggiungere i tocchi finali alla Complete Edition."

"Ci entusiasma pensare che potrete godere di questa fantastica esperienza approfittando di svariate personalizzazioni grafiche. Preprate le vostre spade e rilasciate la vostra oscurità: nemici formiabili vi attendono il 5 febbraio 2021."

Per celebrare l'annuncio di Nioh 2 - The Complete Edition, Koei Tecmo ha pubblicato uno spettacolare trailer che potete vedere qui in calce, e che rivela il Valve Helmet esclusivo della versione Steam.

Non è tutto: sarà possibile acquistare il gioco approfittando di un prezzo ridotto fino al 70% grazie agli Sconti di Steam, fino al 20 novembre.