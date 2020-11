Xbox Game Studios Publishing potrebbe avere un open-world non annunciato in cantiere

Osservando il profilo LinkedIn di Dave Mongan, il Narrative Director degli Xbox Game Studios Publishing si potrebbe fare una scoperta piuttosto interessante. Ovvero che Microsoft starebbe lavorando a un nuovo open-world Tripla-A non ancora annunciato.

È normale che all'interno degli Xbox Game Studios Publishing, ovvero il cappello sotto il quale vengono raccolti tutti i giochi e gli studi di sviluppo che saranno pubblicati sotto l'etichetta di Microsoft, ci siano tanti progetti non ancora annunciati, ma uno di questi è, evidentemente, ad uno stadio talmente avanzato da spingere un dipendente ad inserirlo nel proprio curriculum.

È il caso di Dave Mongan, Narrative Director degli studi, che ha comunicato su LinkedIn di essere al lavoro su di un nuovo open world Tripla-A non ancora annunciato. Questo gioco, oltretutto, dovrebbe essere di un franchise first party, dato che Mongan sovraintende "tutte gli aspetti legati alla narrativa di tutti i franchise first party di Xbox".

Un'affermazione che restringe il campo, ma non di molto, visto l'ormai gargantuesco catalogo di vecchie e nuove IP a disposizione di Microsoft, da Perfect Dark al Solitario, passando per Microsoft International Soccer 2000 e NBA Inside Drive 2000.

Inoltre non è detto che lo studio coinvolto sia necessariamente interno: per fare un esempio Microsoft Flight Simulator, sviluppato esternamente da Asobo Studio, è stato l'ultimo gioco sul quale Mongan ha lavorato.

Cosa vi piacerebbe? Conker? Crimson Skies? Lost Odyssey?

It seems like Xbox Game Studios Publishing is working on "an exciting new AAA open-world title yet to be announced". https://t.co/3daLQpytSv pic.twitter.com/81zTvS3sxQ