FIFA 21: con la patch 1.07 si potrà limitare il tempo di gioco e le microtransazioni

EA ha pubblicato la patch 1.07 di FIFA 21, conosciuta anche come Title Update #5. Oltre a diversi miglioramenti al gameplay e alla correzione di alcuni aspetti problematici emersi in queste settimane, questo aggiornamento introduce anche il Tempo di gioco di FIFA, uno strumento che consente di monitorare e nel caso limitare, il tempo di gioco e la quantità di FIFA Points spesi.

Questo strumento è già disponibile su PC e arriverà il 17 novembre su console. Con il Tempo di gioco di FIFA, una serie di informazioni disponibili direttamente dal menù principale, FIFA 21 registrerà automaticamente il tempo passato nel gioco e i FIFA Points spesi. Questo strumento non dice direttamente i soldi spesi per un motivo tecnico, ovvero perché il loro prezzo dipende dalle diverse piattaforme e da come vi siete procurati i punti.

Si tratta, comunque, di uno strumento importante, soprattutto per quei genitori che vogliono tenere sotto controllo i figli e magari limitare la loro capacità di spesa o il tempo passato sul gioco.

Attraverso FIFA Playtime, infatti, si potranno monitorare tutte le attività di FIFA 21 e decidere quante partite si possono giocare, ma anche quanti FIFA Points si possono comprare o il numero di pacchetti a pagamento che si possono aprire.

Questa iniziativa è il primo passo di un progetto più ampio che EA chiama Positive Play Project. Si tratta di una serie di linee guida che il publisher avrebbe distribuito internamente per far sì che i suoi servizi siano più "inclusivi, sicuri, bilanciati e onesti".

Potrebbe essere anche la risposta del colosso americano alle diverse cause che sono in corso in questo momento e che potrebbero prendere spunto dalla decisione della corte dei Paesi Bassi in materia lootbox.

Nella patch 1.07 sono state sistemate anche la barra del ping, la distanza percorsa dal pallone dopo una respinta, bilanciato l'effetto di alcune tattiche e risolti diversi problemi del gameplay. A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.