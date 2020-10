FIFA 21: EA rischia una multa da 10 milioni se non toglie le lootbox nei Paesi Bassi

Un giudice neerlandese ha dato il permesso al Kansspelautoriteit, l'ente che gestisce le scommesse nei Paesi Bassi, a multare EA per le lootbox di FIFA 21. Il colosso americano adesso ha 3 settimane di tempo se non vuole incorrere in una multa di 250mila euro a settimana, per un massimo di 10 milioni di euro da dividere equamente tra la casa madre e la sua divisione europea.

Secondo il giudice le lootbox sono vero e proprio gioco d'azzardo, vanno quindi regolamentate in maniera diversa e non inserite liberamente all'interno di un prodotto che può finire anche nelle mani dei minori.

EA aveva provato a fare appello al Ksa, sostenendo che le lootbox non fossero gioco d'azzardo, visto che sono una minima parte dell'esperienza di FIFA, e che non consentono di vincere veri soldi o oggetti, ma tutte cose in-game. Ma evidentemente il giudice non ha trovato convincente questa versione dei fatti e vuole obbligare EA ad eliminare le lootbox da FIFA 21.

Il colosso americano ha 3 settimane per farlo, poi scatteranno multe da 500mila euro a settimana (250 per EA e 250 per la divisione europea) fino ad un massimo di 10 milioni di euro.

Le scommesse online sono fortemente limitate nei Paesi Bassi e non possono essere messe online se non dietro un permesso.

Quali saranno le reazioni di EA adesso? Le altre nazioni europee dovranno adeguarsi?