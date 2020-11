PS5 venderà nel 2020 5 milioni di console, Xbox Series X/S 3,9, per il New York Times

Secondo le previsioni del New York Times, che si è affidato all'analista Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis per avere questi numeri, PS5 venderà entro la fine del 2020 5 milioni di console. Nello stesso periodo Microsoft sarà in grado di piazzare 3,9 milioni di Xbox Series X/S.

Ovviamente Piers Harding-Rolls non ha specificato come sia arrivato a queste conclusioni, ma secondo le sue previsioni Sony riuscirà a vendere circa un milione di console in più rispetto a Microsoft nel periodo che va tra novembre e dicembre 2020. Un risultato che le consentirà di avvicinare l'obiettivo prefissato di almeno 7,5 milioni di console entro il marzo del 2021. Ovvero fare meglio di quanto fece PS4 al lancio.

Xbox Series X e S, sempre secondo Piers Harding-Rolls, si fermeranno a poco meno di 4 milioni di console. Un risultato comunque notevole, considerando che anche Microsoft avrà meno di due mesi per raggiungerlo. Secondo una precedente previsione di Ampere Analysis entro il 2024 la forbice si allargherà notevolmente: Xbox Series X/S venderanno 37 milioni di console contro i 66 milioni di PS5.