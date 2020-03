Nioh 2, voti ottimi dalle prime recensioni internazionali

Nioh 2 sarà disponibile sul mercato il 13 marzo 2020 ma le recensioni sono disponibili online da questa mattina, dunque possiamo fare il solito riepilogo generale dalle varie testate internazionali, che mostra voti ottimi.



Il gioco, esclusiva PS4, ha attualmente un Metascore (la media dei voti in base alle recensioni raccolte dal sito aggregatore Metacritic) pari a 86 e considerando che sono già 46 le recensioni pervenute è possibile che si tratti di un valore abbastanza stabile.



Nioh 2 ha dunque ricevuto ottime valutazioni, con giudizi che generalmente si sono concentrati sul fatto che si tratti di un'evoluzione del primo capitolo, che ne potenzia i lati positivi e va a correggere le lacune del predecessore, aggiungendo anche una quantità di contenuti superiore.



Ovviamente vi rimandiamo subito alla lettura della nostra recensione di Nioh 2 da parte di Emanuele Gregori, mentre potete vederlo in movimento nel video con 7 minuti di gameplay trailer carichi d'azione.



Vediamo una selezione di voti per Nioh 2:

Wccftech - 9,6

PlayStation Universe - 9,5

IGN - 9

TheSixthAxis - 9

Trusted Reviews - 9

GamesRadar+ - 9

God is a Geek - 9

Destructoid - 9

Game Revolution - 9

Atomix - 8,6

Vandal - 8,6

JeuxVideo - 8,5

Worth Playing - 8,5

Game Informer - 8,5

Impulsegamer - 8

Critical Hit - 8

Push Square - 8

Shacknews - 8

Stevivor - 8

Hardcore Gamer - 8

EGM - 8

CGMagazine - 8