Nioh 2, Koei Tecmo ha pubblicato 7 minuti di gameplay trailer carichi d'azione

Koei Tecmo ha pubblicato 7 minuti di gameplay trailer di Nioh 2 carichi d'azione, sangue e combattimenti in vista dell'imminente lancio.



La demo Last Chance di Nioh 2 sarà disponibile fino a oggi 1 marzo 2020. Nel caso in cui non siate riusciti a completarla o non abbiate avuto tempo di scaricarla, il video qui sopra è quello che fa per voi. Si tratta di 7 minuti di gameplay che mostrano quello che era contenuto nella versione dimostrativa del gioco di Tecmo Koei.



Così da poter avere qualche consiglio su come finire velocemente la demo o capire quello che vi aspetterà il prossimo 13 marzo 2020, ovvero quando Nioh 2 arriverà nei negozi. In attesa della recensione, ecco il provato di Nioh 2 su PS4 a poche settimane dal lancio.



Nel trailer una voce -opportunamente sottotitolata- spiegherà le tecniche principali, come approcciare qualche nemico, come funzionano le interazioni con gli altri giocatori e a cosa servono le simpatiche creature che ci seguiranno in battaglia. Sarà anche l'occasione per vedere alcune spettacolari boss battle prima del tempo.



Vi è piaciuto quello che avete visto? Comprerete il gioco?