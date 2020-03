Trony volantino “Sottocosto e Sconti”: Resident Evil 3 è in prenotazione col 14% di sconto

Trony ha pubblicato un nuovo volantino "Sottocosto e Sconti". Tra le offerto più interessanti possiamo trovare Resident Evil 3 in prenotazione col 14% di sconto. Ma ci sono anche console, PC e televisori. Alcune offerte sono disponibili anche online, altre solo presso i punti vendita, dal 29 febbraio 2020 al 6 marzo 2020.



Per esempio sul volantino cartaceo troviamo diverse interessanti offerte riguardanti i videogiochi. Xbox One X con Gears 5 ha ben il 44% di sconto ed è possibile acquistarla con 279,95 euro. PS4 da 500GB costa 239.95 euro, mentre una selezione di colori del DualShock 4 costa 49.95 euro.



Forse, però, l'offerta più interessante riguarda Resident Evil 3. Il remake del classico gioco horror di Capcom arriverà il prossimo 3 aprile 2020. Coloro che volessero prenotarlo potranno farlo ora ottenendo il 14% di sconto. Ovvero il gioco in versione PS4 e Xbox One costerà 59,95 euro.



Tra le altre offerte troviamo PC, tablet e grandi e piccoli elettrodomestici. Tra queste offerte forse sono quelle sui televisori e la telefonia le più interessanti, dato che raggiungono il 20% di sconto.



Si tratta comunque solo di pochi esempi sui tanti sconti attualmente a disposizione sul sito Trony fino al 6 marzo 2020. Per il resto vi rimandiamo all'elenco ufficiale.