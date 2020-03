Netflix: La città incantata, La principessa Mononoke, il secondo gruppo di film Ghibli è disponibile

A partire da oggi 1 marzo 2020 su Netflix è disponibile la seconda infornata di film delle Studio Ghibli che arricchisce il ricco catalogo del servizio di streaming. Attraverso un post su Facebook Netflix ci ha ricordato che ha aggiunto oggi altri 7 film dello Studio Ghibli, uno dei più celebri e celebrati studi di animazione del mondo. Netflix ha raggiunto un accordo in esclusiva con lo studio giapponese per portare 21 suoi capolavori sul suo catalogo in streaming. Quella di oggi è la seconda infornata , la prima è arrivata lo scorso primo febbraio, mentre l'ultima è programmata per il prossimo 1 marzo. Ecco i film disponibili da oggi:

Nausicaä della Valle del vento è un film d'animazione d'avventura diretto e co-scritto da Hayao Miyazaki e basato sui primi sedici capitoli del suo manga omonimo. Ambientato in un mondo post-apocalittico, è incentrato sulla storia di Nausicaä, la principessa della Valle del vento, e la sua lotta contro Tolmekia, un regno che cerca di usare un'arma antica leggendaria per distruggere la giungla tossica, il complesso sistema di insetti mutanti giganti che ha intossicato il pianeta.



La città incantata è un film d'animazione giapponese del 2001 scritto e diretto da Hayao Miyazaki. Il film, liberamente ispirato al romanzo fantastico Il meraviglioso paese oltre la nebbia della scrittrice Sachiko Kashiwaba, narra le avventure di Chihiro, una bambina di dieci anni che si introduce senza rendersene conto, insieme ai genitori, in una città incantata abitata da yōkai (spiriti). Vinse l'Orso d'oro al Festival di Berlino nel 2002 e l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2003.



La Principessa Mononoke è un film d'animazione giapponese del 1997, scritto e diretto da Hayao Miyazaki. Ambientata in una versione fantasy del Giappone del tardo periodo Muromachi, la pellicola si incentra sulla lotta tra i guardiani sovrannaturali che proteggono una foresta e gli umani che, sfruttandone le risorse, la stanno lentamente distruggendo.

Questi si aggiungono a capolavori del calibro di Laputa, Totoro e Kiki Consegne a domicilio. Li guarderete?