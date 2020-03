Fortnite: Gilda e Aura nel negozio del 1 marzo 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente disponibile, ed è anche il primo del mese di marzo 2020. Vediamo dunque contenuti, dettagli e prezzi previsti dagli sviluppatori di Epic Games per la giornata di oggi, 1 marzo 2020.

Tornano nel negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 Gilda e Aura, due Skin non comuni proposte al prezzo di 800 V-buck, circa 8 euro al cambio: il prezzo più basso di sempre per un costume di Epic Games. Inoltre ora queste Skin valgono ancora di più, in quanto in possesso di uno stile aggiuntivo ciascuna, incluso nel pacchetto. Potrete anche completare il set con il nuovo dorso decorativo a tea, Sacco d'oro. I balletti in evidenza di oggi, infine, sono Rianimato, Vecchia Scuola e Richiamo da battaglia.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 1 marzo 2020, con rispettivi prezzi. Ricordate che le sfide del set Briefing di Brutus sono già disponibili per il completamento.

Sacco d'oro (dorso decorativo) - 200 V-buck

Gilda (Costume) - 800 V-buck

Aura (Costume) - 800 V-buck

Kenji (Costume) - 1500 V-buck

Attenzione (Costume) - 800 V-buck

Intrepid (Costume) - 1200 V-buck

Rianimato (Emote) - 800 V-buck

Bacchetta a stella (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Vecchia scuola (Emote) - 500 V-buck

Richiamo da battaglia (Emote) - 200 V-buck