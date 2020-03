Apple, la storia dei MacBook diventa un anime in questo video

Il nuovo spot commerciale di Apple farà sicuramente la felicità degli amanti dell'animazione giapponese e dei cosiddetti anime: punta infatti a raccontare la storia dei MacBook sfruttando le potenzialità comunicative (e l'immediata riconoscibilità) del medium in questione.

Si tratta di un video di pochi secondi, uno spot commerciale che cerca di ricordare l'evoluzione e la storia dei MacBook di Apple negli ultimi anni: in modo molto originale, sceglie di farlo presentandoli come se esistessero nel mondo dei personaggi di anime molto famosi. Annotiamo di sfuggita la presenza di Mr. Osomatsu, New Game!, Keroro Gunsou, Your Name, Weathering With You, ma siamo sicuri che potreste individuarne anche altri ancora.

Come potete notare dal filmato riportato qui di seguito, tutti i laptop di Apple sono immediatamente riconoscibili, anche se a volte sprovvisti del logo: questo grazie ad alcune caratteristiche specifiche dei dispositivi, come una tastiera nera e le linee argentee nel design. Ad un certo punto viene anche mostrato un personaggio che indossa le AirPods: riuscite a individuarlo?