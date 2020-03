PS5, Sony produrrà due modelli per competere con Xbox Series X

Secondo gli ultimi rumor, Sony starebbe pensando di mettere sul mercato due modelli di PS5. Uno base e uno più performante, in modo da poter competere meglio con l'offerta di Microsoft e Xbox Series X.



Secondo quanto emerso dalle parole del Senior Executive Vice President e Chief Financial Officer Hiroki Totoki, presto dovremmo avere nuove notizie su PS5. La console, infatti, seguirà il medesimo iter di lancio di PlayStation 4 e quindi a breve emergeranno nuove informazioni. Per questo motivo è verosimile che rimbalzino sulla rete nuovi rumor riguardanti le nuove console.



Uno di questi sostiene che Sony avrebbe in previsione di mettere sul mercato più di un modello di PlayStation 5. La fonte arriva da NeoGaf e dall'utente VFKVeterawn: quindi, come sempre prendetela con le pinze. Secondo lui sia Microsoft che Sony avrebbero due modelli di console in lavorazione. Una notizia che di colpo validerebbe tutti i rumor emersi finora.



Il modello di base di PlayStation 5, infatti, sarebbe quello di cui si parla da tempo e che sarebbe capace di generare 9 Teraflop di potenza. Ci sarebbe, però, un secondo modello pensato per poter competere ad armi pari con le specifiche tecniche di Xbox Series X annunciate ufficialmente. "L'altra console è il top di gamma ed è pensata per competere con XSX. Quanto sia potente ufficialmente è un mistero, ma questo potrebbe spiegare come mai diverse fonti sostengano che PS5 sarà più potente della nuova Xbox."



Siamo però sicuri che i Teraflop siano il modo giusto per capire il valore della next-gen?



Le altre notizie condivise da VFKVeterawn riguardano il prezzo. Entrambi i modelli top di gamma, infatti, saranno costosi. Sul forum si ipotizzano 600 dollari per il modello premium di PS5.



Infine sempre secondo questi che definiremmo rumor, più che leak, il periodo di lancio è ancora avvolto nel mistero, ma ovviamente le due console saranno lanciate più o meno contemporaneamente.



Per fare un riassunto potremmo dire che secondo gli ultimi rumor sia Microsoft sia Sony si stanno marcando a uomo e arriveranno sul mercato con delle politiche speculari: più modelli di console con caratteristiche hardware differenti e dunque anche un prezzo di lancio differente. Quello che sembra sicuro è che le console saranno molto simili tra di loro.