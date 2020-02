PS5 e Xbox Series X, specifiche tecniche rivelate da un leak: sono molto simili?

Secondo queste informazioni, che tuttavia non sarebbero definitive per quanto riguarda Xbox Series X (si parla di modifiche alla RAM e a una potenza totale di 12,1 TLOPS in tempo per il lancio), la nuova console Sony si troverebbe sorprendentemente avvantaggiata rispetto alla controparte Microsoft.



Perché si tratterebbe di una sorpresa? Perché un dato del genere andrebbe a cozzare con tutti i rumor usciti finora, che hanno sempre descritto Xbox Series X come una macchina più potente e costosa rispetto a PS5.



Parliamo in ogni caso di differenze minime e di una componentistica quasi identica fra i due sistemi. Saranno davvero queste le specifiche delle nuove console?