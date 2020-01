PS5 e Xbox Series X, come sopravvivere alla next gen

In questo periodo, che solitamente inizia con i primi dettagli tecnici ufficiali, c'è chi non dorme, non mangia, non s'innamora, non parla; la cosa peggiore di tutte e per certi versi l'unica inspiegabile, è l'esistenza di individui che smettono persino di giocare. Naturalmente c'è anche chi se ne fotte alla grandissima, ma non tutti hanno la fortuna e la verve sufficiente per sfidare l'emozione di una next-gen alle porte. L'approssimarsi della novità rende infatti visibile quello che è un processo naturale: le cose invecchiano, figuriamoci la tecnologia che corre al triplo della velocità. Prendendo atto di questo, esattamente come accaduto ad ogni console prima di loro, PlayStation 4 e Xbox si sono trasformate in un istante da nuovi a vecchi giocattoli. Se questo è il primo salto generazionale che vi vede coinvolti in prima persona, avete di che essere felici: l'esistenza di One X e Pro hanno reso l'evento un po' meno doloroso di quanto lo è sempre stato. Del resto chi rockeggia ancora un Xbox One (e di Digital ne hanno vendute un bel po' questo Natale grazie al GamePass) o una prima PlayStation, sa che in qualche modo anche se di poco è già rimasto indietro, e che questo divario è destinato a divenire incolmabile nei prossimi anni quando, nonostante tutta la retrocompatibilità software del mondo, i loro primi stoici modelli verranno tagliati fuori.

La mia prima console Questo rallentamento dei processi biologici dell'appassionato di videogiochi comporta effetti negativi, e ve li abbiamo accennati, come positivi. Passare per esempio più tempo in altre attività ricreative, soprattutto quelle che richiedono interazioni umane reali, migliorerà socialità ed autostima, rendendo il rientro nel vizio ancor più piacevole di quanto già preventivato. Un altro effetto positivo è che il momentaneo allontanamento dai videogiochi, parziale o totale non importa, permette di prendere atto di quanta strada è stata percorsa nel frattempo. Pensateci un attimo: sono trascorsi sette anni dall'arrivo di Xbox One, e sette anni sono davvero tanti, abbastanza per passare dai dieci ai diciassette anni, ovvero dal dormire con mamma e papà perché ci sono i tuoni, ai ranghi più importanti di una baby gang. C'è chi ha comprato PlayStation 4 mentre era all'università, perché tutti sanno che con una PS4 si studia meglio che senza, e oggi aspetta PlayStation 5 con un nanetto che lo chiama papà. Tra una generazione e l'altra, la vita di una persona può cambiare radicalmente, e di conseguenza e con la stessa magnitudine può cambiare il suo approccio al medium che lo ha accompagnato per un periodo più o meno lungo della vita. Ci pensate? Per molti PlayStation 5 e Xbox Series X saranno le prime console che compreranno con i loro soldi, magari dopo un'estate a sgobbare da camerieri in una pizzeria alla Garbatella come ha fatto chi scrive per PsOne; o dopo un mese da slave in un dungeon di New York e non sarebbe meno dignitoso, tranquilli. E non dimentichiamoci, prima di passare ad altro, che ci sarà una folta schiera di nuovi arrivati, quelli che con Ps5 e il nuovo Xbox acquisteranno la prima console della loro vita, e molto probabilmente online incontreranno anche voi brutti ceffi, quindi comportatevi bene.

Assi nella manica Certo, arriveranno Cyberpunk 2077, il remake di Final Fantasy VII, Doom Eternal a tenerci occupati, a impedirci di essere persone normali fino in fondo, ma davvero giocandoci non vi soffermerete mai a pensare di come sarebbe stato provarli la prima volta davvero al massimo, ovvero senza quel rallentamento o quell'aliasing? E con gli SSD di serie? Gli SSD sono una svolta: puoi morire in pace tutte le volte che vuoi e zero o quasi caricamenti (From Software ne andrà matta, pulsante seppuku in Elder Ring?). Dopo sette anni ci meritiamo del resto di più. Questi hardware hanno dato tutto, molto più di quanto preventivato, e oggi quasi tutte mostrano gli acciacchi e i chilometri. Si vede come boccheggia Xbox One mentre s'arrampica su certe texture, il sudore nel richiamare il sistema operativo mentre sei in alcuni giochi; per lo sforzo, alcune PlayStation 4 si sono messe persino a cantare attraverso le loro ventole. Xbox One X è chiaramente quella dal punto di vista hardware messa meglio, inoltre l'arrivo del nuovo modello ne abbasserà il prezzo rendendola straordinariamente appetibile, come straordinariamente supportata dagli stessi Microsoft Game Studios. In questo marasma, se giustamente non vi fidate di acquistare una console al lancio, la combo Xbox One X e GamePass saranno davvero un ottimo modo per passare indenni questi due anni in arrivo, l'acquisto perfetto per soddisfare senza spendere troppo l'irresistibile e implacabile bisogno di novità. Se si ha proprio voglia di bruciare le tappe, anticipare la nuova generazione, c'è anche il mondo dei PC, ma va detto che non è mai la scelta migliore aggiornare o acquistare un nuovo sistema a un anno di distanza dalle nuove console; aspettando è possibile fare un acquisto più oculato e mettersi in scia dei nuovi hardware spendendo molto meno. Se poi potete puntare in alto, fatelo: tra le esclusive Steam, quelle Xbox e tutti gli altri eStore in circolazione, questa sarà una generazione molto interessante per i possessori di piattaforme Windows, probabilmente la migliore da parecchi anni a questa parte. E PlayStation? C'è davvero bisogno di discutere di PlayStation? Non lo stanno facendo nemmeno loro e il motivo è chiaro: con quelle enormi e straripanti esclusive alle spalle sei de facto una scelta obbligata per chiunque ami un certo tipo di videogioco. Microsoft sta percorrendo l'unica strategia possibile per uscire dal vicolo cieco in cui si era cacciata ad inizio generazione, e per sua fortuna è anche la strategia più moderna di tutte. Se le cose andranno bene, Xbox diventerà quell'alternativa indispensabile per un'industria sana, persino migliore della sua diretta concorrente, ma a meno che il GamePass non esploda come Netflix sarà davvero impossibile battere PS5 sui vecchi campi da gioco. In realtà, nella prossima generazione Microsoft può tranquillamente vincere la sua partita senza battere PlayStation, e pensiamo che sia proprio questo il suo asso nella manica.