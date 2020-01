Destiny 2, Bungie raccoglierà fondi per aiutare l'Australia

Bungie ha annunciato un'iniziativa di Destiny 2 pensata per aiutare le associazioni che stanno operando in questo momento in Australia, la nazione devastata da settimane da terribili incidenti.



Una bella iniziativa di Destiny 2 che segue quelle analoghe di Rainbow: Six Siege e Call of Duty: Modern Warfare. Ecco tutti i dettagli emersi dal comunicato stampa ufficiale:



La campagna di raccolta fondi di Bungie Guardiani per l'Australia è ora attiva su Bungie Store e Bungie Store EU per supportare la lotta contro gli incendi e gli sforzi per salvare tutti gli animali.



Gli incendi boschivi che stanno sconvolgendo l'Australia sono stati devastanti. Molte persone hanno perso la loro casa, i vigili del fuoco stanno rischiando la loro vita ogni giorno e una cifra stimata di centinaia di milioni di animali selvatici è caduta vittima degli incendi.



Tutti i profitti saranno donati direttamente a WIRES, la più grande associazione australiana per il salvataggio della fauna selvatica e alla NSW Rural Fire Service, che presta servizio nello stato del Nuovo Galles del Sud, dove gli incendi sono stati oltremodo devastanti e hanno un disperato bisogno di contenimento.



Bungie ha realizzato una maglietta in edizione temporale limitata Guardians for Australia proposta con un esclusivo emblema di Destiny 2 "Star Light, Star Bright" da riscattare tramite codice ora disponibile per il pre-ordine su Bungie Store e Bungie Store EU da venerdì 17 gennaio a martedì 18 febbraio ore 18.00. La disponibilità terminerà con il reset settimanale alla fine dei Giorni Scarlatti.



Bungie vuole inoltre ringraziare i Guardiani australiani per aver raggiunto la cifra di $12K AUD e il supporto alla Croce Rossa australiana - la loro raccolta fondi è disponibile qui. Grazie per il vostro supporto e di essere parte della famiglia Bungie.