Shroud è il secondo streamer ad aver raggiunto un’importante pietra miliare su Mixer

Michael 'shroud' Grzesiek è diventato il secondo streamer di Mixer a raggiungere il milione di seguaci. Si tratta di una pietra miliare che prima aveva toccato soltanto Tyler 'Ninja' Blevins, che non per niente viene considerato lo streamer più famoso del mondo.



Shroud è passato in pianta stabile a Mixer nell'ottobre del 2019, seguendo proprio le orme di Ninja. Loro due sono le principali cause della nascita di un vero e proprio mercato degli streamer, che le piattaforme si contendono a colpi di contratti di esclusiva.



Nonostante ciò i numeri di Shroud e Ninja su Mixer non si avvicinano minimamente a quelli che facevano su Twitch. Ciò non toglie che siano ottimi, soprattutto per una piattaforma come quella di Microsoft che finora non ha fatto emergere grandissime personalità e che è sempre stata ai margini rispetto a Twitch. Del resto un milione di seguaci sarebbero ottimi anche sulla piattaforma di Amazon, nonostante lì ci sia molta più concorrenza (Shroud aveva più di sette milioni di seguaci).



Certo, di strada da fare Shroud ne ha davvero tanta se vuole raggiungere i tre milioni di seguaci superati dal collega Ninja su Mixer. Vedremo se con il tempo riuscirà ad avvicinarsi a questa cifra o se rimarrà dove si trova.