Dragon Ball Heroes: un nuovo look per Goku e Vegeta

Comincia un nuovo arco narrativo, con l'ultimo episodio dell'anime di Super Dragon Ball Heroes: per l'occasione Goku e Vegeta si sono rifatti il guardaroba, come apprenderete da questo rapido e interessante articolo.

Goku e Vegeta, nel più recente episodio di Dragon Ball Heroes, hanno sfoggiato il loro nuovo look: trattasi fondamentalmente di due divise parzialmente riviste e più "moderne" rispetto a quanto lo spettatore ha già avuto modo di osservare in Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. In particolare, parte degli abiti di Goku è ora di colore nero, cintura compresa. Ricordiamo che questi sono i personaggi che aiuteranno Trunks e il Kaioshin del tempo contro la minaccia del regno demoniaco.

Ecco qui di seguito la prima immagine del nuovo look di Goku e Vegeta; l'anime di Super Dragon Ball Heroes dovrebbe ora tornare con i soliti appuntamenti settimanali in Giappone.

A New Super Dragon Ball Heroes Video will be released today at 5 PM (JST), we also have a new image showing Vegeta's new outfit. pic.twitter.com/9AMN0AhKaM — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) February 17, 2020