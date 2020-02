Fortnite, Ninja ha nostalgia della prima mappa

Mentre Epic Games sta per lanciare la seconda stagione del capitolo 2 di Fortnite, Tyler 'Ninja' Blevins ha voluto spiegare come mai gli manca la prima mappa, quella che ha dato origine al gioco fenomeno di questi ultimi anni.



Probabilmente la Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite continuerà a far evolvere la nuova mappa. Ninja è uno di quelli che l'ha apprezzata, ma ciò non impedisce che nel suo cuore ci sia spazio anche per la mappa originale. Per questo ha voluto spiegare come mai gli manca.



Ninja: "Credo che ci siano così tante cose bellissime della prima mappa che molti di voi vorrebbero riavere. Ad esempio Tilted. Tillted, tutti gli edifici, praticamente tutto ciò che componeva il primo capitolo. Mi manca così tanto."



Da notare che Tilted non esisteva nella primissima versione della mappa, ma è un luogo introdotto con la Stagione 3 del Capitolo 1. "Ci stiamo dimenticando di tutte le bellissime cose accadute nella prima mappa", ha aggiunto Ninja "come il cubo (Kevin ndr)."



Ovviamente è normale provare nostalgia per qualcosa che ci ha regalato tante emozioni, come la prima mappa di Fortnite, nel caso di Ninja. Forse con gli anni Epic Games creerà una modalità legacy e consentirà di rigiocare tutte le mappe che si sono succedute nel corso delle Stagioni, così da permettere a un Ninja ormai vecchio di raccontare le sue imprese di gioco a figli e nipoti.