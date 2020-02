Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, oggetti d'oro invadono la mappa di gioco

La Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è ormai dietro l'angolo, debutterà ufficialmente il prossimo 20 febbraio 2020; intanto dei piccoli eventi stano comunque modificando la mappa di gioco di Epic Games. E ancora una volta, il tema principale è quello legato all'oro.

Difficile dire in che modo l'oro costituirà il tema della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2: è innegabile però che stiano comparendo degli oggetti d'oro in alcuni punti specifici della mappa di gioco di Epic Games. E il loro numero aumenta progressivamente con il procedere delle ore: guardate l'immagine riportata poco più avanti in questo articolo. Stampanti, sedie, mobiletti d'oro: fino a ieri non c'erano, sulla mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2. Chissà, forse l'intero centro dell'isola diventerà dorato entro giovedì.

A proposito, avete già chiamato il numero italiano di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 per ascoltare il messaggio registrato? Un nuovo evento è in arrivo, solo che per il momento i pezzi del puzzle predisposti da Epic Games sono molto criptici.

More gold appeared in the map today! pic.twitter.com/6CW8G1De0j — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 17, 2020