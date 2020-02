Avengers: Endgame, Hulk ha rigenerato le Gemme dell'Infinito, secondo una teoria

Se avete bisogno di un'ulteriore conferma sull'importanza di Avengers: Endgame, sia nella storia del cinema che in quella dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, considerate questo dettaglio: a distanza di quasi un anno dal suo arrivo delle sale, i fan continuano ad elaborare teorie. Alcune anche molto interessanti e sensate: per esempio, un fan è convinto che Hulk abbia rigenerato le Gemme dell'Infinito.

La teoria a tema Avengers: Endgame si è diffusa rapidamente online. Anche se Marvel Studios non ha mostrato questo dettaglio nel film, Hulk avrebbe rigenerato, secondo una teoria, le Gemme dell'Infinito distrutte da Thanos tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame stesso. Lo avrebbe fatto nel momento in cui, con il Guanto dell'Infinito creato da Tony Stark, ha riportato in vita la metà dell'universo cancellata. Questo perché Hulk - e solo Hulk - poteva conoscere la vera importanza delle Gemme nell'ordine del mondo, svelatagli dall'Antico durante il suo viaggio nel tempo a ritroso.

La teoria si basa anche su altri due elementi: intanto la fretta con cui Hulk avrebbe chiesto ai compagni di poter essere lui ad utilizzare il Guanto dell'Infinito in Avengers: Endgame; e poi l'incredibile mole di danni subiti, molto superiore a quella ricevuta da Thanos nel momento in cui ha cancellato metà delle forme di vita dell'universo in Avengers: Infinity War. Ma resta un dettaglio da considerare: per quale motivo Hulk avrebbe nascosto ai suoi amici il ritorno delle loro Gemme dell'Infinito?