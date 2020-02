Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: il numero italiano da chiamare per ascoltare il messaggio

Continuano i teaser per la Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: il lancio della nuova stagione è imminente, e come sempre gli sviluppatori di Epic Games sanno come destare l'attenzione del proprio pubblico. Vi avevamo già parlato di un numero telefonico disponibile nel resto del mondo: ora è attivo anche in Italia.

Chiamando questo numero telefonico, partirà un messaggio registrato, piccolo anticipo di quello che attende i giocatori nella Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. Il messaggio parla di alcuni agenti pronti ad entrare in azione, e al termine è possibile ascoltare anche alcuni strani suoni e (forse) un miagolio. Ma provate da voi: il numero italiano da chiamare è l'800 743 024.

Probabilmente questo messaggio subirà modifiche nei prossimi giorni; nel frattempo poster misteriosi compaiono in tutto il mondo, e noi abbiamo già realizzato un articolo su tutto quello che sappiamo della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Il tema oro sembra ormai praticamente confermato.