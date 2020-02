Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Harrison Ford non ha idea di che cosa siano i fantasmi della Forza

Rispondendo a una domanda fattagli da USA Today sul suo cameo in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'attore Harrison Ford ha confessato di non avere la più pallida idea di cosa siano i fantasmi della Forza. Non che la cosa lo interessi particolarmente, del resto.



Ford: "Non ditelo a nessuno. [...] Non so che c...o siano i fantasmi della Forza. E nemmeno mi interessa."



Probabilmente qualche fan di Star Wars sarà deluso dall'indifferenza dell'attore verso un argomento così dibattuto e così importante per l'universo tutto, ma immaginiamo che al buon Ford non interessi troppo nemmeno di questo. Forse sarebbe il caso di non pretendere che gli attori diventino automaticamente delle enciclopedie di certi franchise come i fan.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker è il nono e si spera ultimo film della saga della famiglia Skywalker, che ha lasciato interdetto più di un fan per alcune scelte di sceneggiatura in contrasto con tutto quanto appreso nei film precedenti. Anche in questo caso il dibattito è acceso. L'unica certezza è che, anche in questo caso a Ford... sì be', avete capito.