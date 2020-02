Pokémon Spada e Scudo, i Campionati Internazionali Oceaniani saranno commentati in italiano

Nintendo e Pokémon Company hanno annunciato che i Campionati Internazionali Oceaniani di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, oltre che del GCC di Pokémon, saranno commentati in italiano sul canale di Cydonia.



I Campionati Internazionali Oceaniani del GCC e dei videogiochi Pokémon sono il secondo evento della stagione 2020 dei Campionati Internazionali, il circuito competitivo di tutte le attività legate alla serie di Game Freak. Le gare avranno luogo dal 21 al 23 febbraio 2020 in Australia, al Melbourne Convention and Exhibition Centre, e metteranno in palio un'elevata quantità di Championship Point e un montepremi del valore di migliaia di dollari condiviso tra le gare di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e del GCC Pokémon.



Le competizioni per la categoria Master cominceranno venerdì 21 febbraio e si protrarranno fino a domenica 23 febbraio; quelle per la categoria Junior e Senior inizieranno sabato 22 febbraio.



Nintendo Italia ha annunciato che grazie alla rinnovata collaborazione tra Nintendo e il portale Pokémon Millennium, questo appuntamento sarà trasmesso in live streaming con commento in italiano. Tutte le gare saranno in diretta sul canale Twitch di Cydonia.



L'iniziativa si inserisce nel programma pensato da Nintendo per rendere ancora più accessibili i maggiori eventi del mondo competitivo Pokémon, annullando le distanze tra i continenti e permettendo a tutti di fruire dei contenuti in lingua italiana. Le tappe successive si svolgeranno in Europa e in Nord America, nello specifico a Berlino dal 17 al 19 aprile e a Columbus, Ohio, dal 26 al 28 giugno. Sarà poi la volta della finale mondiale, che approda per la prima volta in assoluto in Europa e si terrà all'ExCeL di Londra dal 14 al 16 agosto.