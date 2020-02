Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios non vuole farsi acquisire da Microsoft

Moon Studios, la software house dell'imminente Ori and the Will of the Wisp, non ha alcuna intenzione di farsi acquisire da Microsoft. A dirlo è stato il creative director Thomas Mahler, rispondendo ad alcune domande sul forum Resetera. Una in particolare lo ha visto particolarmente contrariato.



Riassumendo, l'utente Hudsoniscool ha affermato che Microsoft dovrebbe provare ad acquisire Moon Studios e i diritti di pubblicazione dell'ARPG che sta sviluppando, al che Mahler gli ha fatto notare, rispondendo così anche a tutti gli altri che gli hanno chiesto dell'acquisizione, che i diritti dell'ARPG sono in mano a Moon Studios, che si tratta del primo tripla A che stanno sviluppando e che non hanno alcun interesse a farsi acquisire da Microsoft perché stanno bene come stanno e non vogliono sacrificare la loro indipendenza per i sodi.



Mahler: "Non accettiamo accordi di merda dai publisher, non dobbiamo lavorare al soldo di nessuno, abbiamo la piena libertà creativa... Siamo davvero felici di ciò che siamo. Sarebbe bello avere più soldi sul mio conto in banca? Certo, ma ci sono buone possibilità che la mia vita quotidiana peggiorerebbe, invece che migliorare."



Per il resto vi ricordiamo che Ori and the Will of the Wisp è attualmente in fase gold ed è pronto per il rilascio proprio su Xbox One e PC. Sarà disponibile da subito anche per gli abbonati Xbox Game Pass.