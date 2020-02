The Witcher, la serie Netflix è ancora la più vista al mondo

La serie Netflix The Witcher è ancora la più vista al mondo, nonostante siano passate diverse settimane dal lancio della prima stagione. A rilevarlo è stata la compagnia Parrot Analytics, secondo cui è la serie più richiesta globalmente su qualsiasi piattaforma di video streaming.



In realtà lo è da quando ha debuttato, spingendo in seconda posizione Star Wars: The Mandalorian di Disney+, fatto che ne testimonia ancora di più il successo. La sostanza è che The Witcher è la serie più richiesta e quella che ha creato più coinvolgimento tra tutte quelle lanciate negli ultimi tempi. Difficile stupirsene, vista la popolarità raggiunta, tanto che ha già creato diversi fenomeni, come quello della canzone Toss a Coin to your Witcher, o l'incremento delle vendite del videogiochi The Witcher 3.



La serie Netflix The Witcher è tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Più precisamente è un adattamento dei racconti contenuti nei primi due libri. Geralt di Rivia, il protagonista interpretato da Henry Cavill, è un Witcher, ossia un mutante privato dei suoi sentimenti che si occupa di cacciare i mostri. Tra gli altri interpreti della serie spiccano Anya Chalotra nei panni Yennefer, e Freya Allan nei panni di Ciri.