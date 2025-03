Ori And the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps hanno venduto tantissimo, come svelato dall'autore

I due giochi della serie Ori, Ori And the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, hanno venduto complessivamente 15 milioni di copie. Si tratta di una quantità davvero ragguardevole. Il primo capitolo è stato lanciato nell'ormai lontano 2015, con Moon Studios, lo studio di sviluppo, che ci aveva lavorato per ben quattro anni prima dell'arrivo sul mercato. Non è eccessivo dire che stregò letteralmente gli appassionati di metroidvania per il suo stile visivo eccezionale e la capacità di emozionare grazie al suo raffinato gameplay.