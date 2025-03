Sony ha aggiornato la pagina di Days Gone Remastered sul PlayStation Store, spiegando tutte le novità

Sony ha aggiornato la pagina di Days Gone Remastered sul PlayStation Store, aggiungendo tanti dettagli sui nuovi contenuti, che sono stati creati per questa edizione del gioco. In particolare si parla delle nuove modalità, ma anche di come sfrutterà le caratteristiche avanzate di PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Andiamo con ordine.

Assalto Orda e altre modalità La nuova modalità cui è stato dato più risalto è quella Assalto Orda, di cui si dice che "offre nuove meccaniche di gioco per mettere alla prova le vostre abilità mentre tentate di stabilire un nuovo record sopravvivendo il più possibile contro orde sempre più grandi e altri nemici vari, come i violenti sopravvissuti e i furiosi evoluti." Deacon inseguito da degli zombi Il giocatore viene quindi invitato a combattere a modo suo in "un ambiente brutale e in continua evoluzione, dove i nemici diventano sempre più insidiosi con il passare del tempo." Si dovrà quindi crescere di livello per "ottenere equipaggiamenti migliori e ricompense modalità con nuovi personaggi giocabili, modifiche estetiche inedite e iniettori unici." Le altre modalità aggiunte sono quella Speedrun, in cui il giocatore "dovrà ripercorrere la storia il più rapidamente possibile," condividendo poi i suoi tempi migliori; quella Morte permanente, in cui bisogna provare a finire il gioco senza morire mai, pena il doverlo ricominciare da zero; e quella foto migliorata che, come intuibile, consente di prendere immagini di gioco ancora più belle, grazie anche al nuovo sistema d'illuminazione.