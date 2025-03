Il cosplay di Elastigirl da Gli Incredibili firmato Lada Lyumos è... incredibile

Il cosplay di Elastigirl da Gli Incredibili realizzato da Lada Lyumos non poteva che essere... incredibile. La modella russa, avvolta nello splendido costume creato da violet_spider, ha portato sullo schermo un'interpretazione perfetta del personaggio.

Uno dei più grandi successi di sempre per Pixar, Gli Incredibili ha fatto il proprio debutto nelle sale nel 2004, ben vent'anni or sono, per raccontare le vicende dei Parr, che sotto l'apparenza di una normale famiglia nascondono un potentissimo gruppo di supereroi.

Quando però il governo gli vieta di agire per evitare i danni collaterali solitamente associati ai loro interventi, Gli Incredibili devono appendere il costume al chiodo... finché il capofamiglia, Bob, viene catturato dal malvagio Sindrome, spingendo sua moglie Elastigirl e i suoi figli ad accorrere per aiutarlo.