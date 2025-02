Days Gone Remastered è stato annunciato per PS5 allo State of Play

Days Gone Remastered è stato annunciato per PS5 durante lo State of Play, e ha già una data di uscita: sarà disponibile a partire dal 25 aprile, mentre l'edizione PC già pubblicata riceverà i contenuti aggiuntivi tramite DLC.

L'avventura a base di zombie di Deacon St. John potrà contare in questo caso non soltanto su di un lavoro di rimasterizzazione grafica, ma anche su di una serie di novità: una modalità permadeath con un grado di difficoltà più elevato, un photo mode potenziato e nuove opzioni di accessibilità.

Non è finita: Days Gone Remasterd includerà anche una modalità speedrun, pensata appunto per gli appassionati di completamenti veloci, e una modalità orda in cui ci troveremo ad affrontare ondate di infetti man mano più numerose e feroci.

Come detto, tutti questi contenuti approderanno anche su PC attraverso un DLC intitolato Broken Road, mentre gli utenti PlayStation che già possiedono Days Gone potranno effettuare l'upgrade per i soliti 10€.